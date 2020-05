Sanremo: ecco la prima Messa domenicale a San Siro, tutto fila liscio con i volontari all'ingresso (Foto e Video)

La prima Messa dopo la fine del ‘lock down’ è stata celebrata lunedì scorso nelle chiese della nostra provincia ma, ovviamente, la prova del nove era fissata per questa mattina con la prima funzione domenicale, quella solitamente più popolata dai fedeli che, da una settimana sono potuti tornare a vivere la Liturgia.

E, se lunedì scorso avevamo documentato una situazione assolutamente tranquilla, anche oggi la Concattedrale di San Siro ha confermato la perfetta organizzazione per consentire ai fedeli di seguire tutte le disposizioni ministeriali previste. All’ingresso i volontari della Croce Rossa (Comitato di Sanremo coordinati dal Presidente Ettore Guazzoni) e anche il Consigliere comunale Mario Robaldo (per Azione Cattolica), misuravano la temperatura ai fedeli che, successivamente, sono stati invitati ad igienizzare le mani.

Quindi i posti ben distanziati sono stati osservati senza problemi e la funzione, officiata da Don Alvise Lanteri, si è svolta regolarmente. Un buon avvio, quindi, per la prima domenica in chiesa per i fedeli.

(Foto di Tonino Bonomo)