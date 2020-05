IIS Marconi di Sanremo alla competizione 'Impresa in Azione' con la classe V BEN

Il 21 maggio scorso la classe V BEN dell’IIS Marconi di Sanremo ha partecipato al contest nazionale JA Impresa n Azione, settore Nord Ovest, in competizione con scuole delle Liguria, Toscana, Piemonte.



Spiegano dalla scuola: “15 minuti di tempo: 3 minuti di pitch da parte dell’alunno Amministratore Delegato e 13 minuti di audizione con la Giuria. Risultato: menzione speciale per progetto socialmente utile.

È un contest programmato da dicembre, seguito dai docenti prof. Giandomenico Garello e Anna Meinardi, che doveva prevedere la realizzazione e la messa in vendita di un prodotto progettato dagli allievi, strutturati come Impresa; l’emergenza sanitaria ha purtroppo bloccato la fase attuativa, ma non ha impedito il prosieguo del contest grazie alla perfetta organizzazione di JA, che ha messo a disposizione risorse umane e materiale per consentire alle classi di continuare il loro progetto.

Il contest ha permesso agli alunni, anche in questa difficile fase di sospensione delle attività didattiche e in vista dell’Esame di Stato, di mettere a frutto le loro competenze professionali, acquisite negli anni nei laboratori e nelle aule di scuola, nelle attività di orientamento e stages presso le aziende del territorio. Un’occasione quella offerta da JA Impresa in azione unica: la classe si è dovuta cimentare in una simulazione d’impresa, dividersi in teams per ambiti, strutturare il piano aziendale, il businnes plan, elaborare la progettazione grafica e la simulazione in 3D. Soprattutto hanno condiviso insieme una progettualità comune, ‘rompendo’ un isolamento dettato dalle drammatiche condizioni del lockdown e riscoprendo l’entusiasmo di costruire un progetto condiviso.

Il Marconi ha una lunga storia di formazione professionale, una base preziosa e unica per il nostro territorio: formare gli artigiani, specializzati, del futuro, è un impegno non solo didattico e formativo, ma di forte valenza sociale ed economica, una risorsa per il mondo del lavoro del nostro Ponente.

Si ringrazia la Dirigente Scolastica, prof.ssa Daniela Pistorino, per il costante impegno e la volontà di rafforzare le basi culturali e professionali dei nostri alunni, nella consapevolezza che una salda formazione è una base per la costruzione di un futuro professionale dei nostri ragazzi”.