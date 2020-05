La grande bellezza di Sanremo in un video del 2014

Sanremo la perla della Riviera un video che promuove la città di Sanremo.

“E' il mio omaggio alla città che mi ha accolto con rispetto da oltre 40 anni, della mia intensa attività nel settore della comunicazione, non solo a Sanremo ma in tutta provincia di Imperia” commenta Roberto Pecchinino, autore del documentario.

Il video è visibile anche a questo link: https://vimeo.com/406669755

Il video dedicato alla Città dei fiori aveva già ottenuto un buon successo in una competizione con la città di Rimini nel 2014, per ottenere l'aggiudicazione nel 2016 del 64° Congresso Nazionale Lions che fortunatamente Sanremo vinse.

"Ripropongo questo video nella nuova rubrica Tra Storia e Ricordi nata dall'amicizia con Enrico Anghilante (Editore di Sanremonews). Con questo video che promuove le bellezze di Sanremo, dove ogni giorno e' un giorno speciale, si invitano i turisti a non dimenticare la nostra bella Sanremo. In questo periodo restiamo a tutti a casa, ma quando il Governo ci consentirà di riprendere tutte le attività e gli spostamenti, SANREMO la Perla della Riviera, vi aspetta, per le vostre vacanze”.