Triora: multato bar per assembramento di persone, la titolare "Sto pensando di chiudere fino a quando le regole non saranno chiare”

“Il 18 maggio, primo giorno di riapertura, ho ricevuto un controllo da parte dei carabinieri. - spiega Ramona Bruno - Ero tranquilla, eravamo pronti per poter riaprire. Sono passati lontano dai tavoli, senza avvicinarsi, si sono guardati intorno e poi sono andati via. Due giorni dopo, il 20 maggio, sono stata convocata in caserma - racconta - Mi è stata fatta una contestazione sul numero di persone sedute nel dehor e sul mancato rispetto delle distanze. Mi chiedo come sia stato possibile visto che al momento del controllo non è stato misurato alcunché".



"Ci sono rimasta male perché non credo di essere nel torto. Prima della riapertura ho frequentato tantissimi webmeeting sull’argomento con le associazioni di categoria e mi sono documentata sulla base di quello che era indicato nelle linee guida tracciate da Inail e con l’ordinanza di Regione Liguria dove non si parla di numero di persone ma di distanziamento”.



“Quindi per poter riaprire abbiamo posto cartelli informativi, diversificato entrate e uscite, sanifichiamo regolarmente e rispettiamo le distanze. - prosegue - C’è sempre un metro di spazio tra i clienti seduti ai tavoli. Quella sera c’erano una ventina di persone, conviventi o imparentate, quindi con la possibilità anche di stare vicine e nonostante questo abbiamo chiesto il rispetto della distanza tra ogni persona seduta . Si tratta di una misura che noi prendiamo fisicamente e ogni qualvolta abbiamo dei dubbi, utilizziamo un bastone lungo esattamente 1 metro”.