Coronavirus, Sanremo: "Sì all'ampliamento dei dehors di bar e ristoranti, ma distanti dai monumenti"

Sì all'ampliamento dei dehors, come previsto nella delibera “Spazio Aperto” (QUI) approvata ieri sera ieri sera in consiglio comunale a Sanremo, ma a distanza dai monumenti.



Su proposta del presidente del consiglio comunale Alessandro Il Grande, è stato infatti inserito nella delibera il divieto di avvicinare i dehors, che secondo il piano del comune potranno essere ampliati fino al 100%, ai monumenti che si trovano vicini ad alcuni dei ristoranti del centro matuziano. Questo per rispetto nei confronti delle vittime che hanno donato la vita per la patria, a cui sono dedicati i monumenti.



La pratica si inserisce nel più ampio progetto votato ieri all'unanimità dai consiglieri comunali, con l'obiettivo di arginare i problemi derivanti dalle limitazioni necessarie per le misure di contenimento del covid-19.