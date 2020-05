Coronavirus, anche in provincia di Imperia l'iniziativa solidale 'Io creo'

Il mondo della creatività scende in campo per i medici e gli infermieri in prima linea contro il COVID19.

Anche le creative della provincia di Imperia hanno aderito a“ Grazie col Cuore”, iniziativa solidale, nata il 20 Marzo su Facebook da un’idea di Antonella De Tomassi Presidente dell’Associazione artistica No profit – “ io creo” di Roma per ringraziare medici, infermieri e operatori socio sanitari in prima linea contro il Covid 19.

“GRAZIE COL CUORE” si rivolge principalmente alla comunità delle hobbiste creative presenti sul territorio nazionale, ma anche a chiunque si senta vicina a questo progetto e voglia dare un piccolo contributo. Si chiede di creare un manufatto a forma di cuore, con la tecnica a ognuno più congeniale , utilizzando gli strumenti ed i materiali che si hanno in casa : UN CUORE FATTO CON IL CUORE DA TUTTE LE CREATIVE D’ITALIA.

Per partecipare non ci sono limiti di età, l’unica regola è che il manufatto riporti la scritta GRAZIE, nella forma che più si preferisce, ad esempio una tag oppure ricamato o scritto.

“GRAZIE COL CUORE” in poco tempo ha raggiunto più di 10 mila iscritti e cresce ogni giorno di più.

Si possono ammirare i lavori con le varie tecniche negli album regionali presenti sul gruppo Facebook “Grazie col cuore” : gli oggetti variano a seconda del materiale, della manualità e dell’ingegno di chi li ha creati ma sono tutti bellissimi e soprattutto “ fatti con il cuore”.

In quasi tutte le città si sono formati i CENTRI RACCOLTA, dove verranno spediti o consegnati i cuori una volta terminati . Le varie opere preventivamente sanificate in base al materiale e confezionati in sacchetti vanno spedite o consegnate personalmente nei centri raccolta dove devono pervenire entro il 30 giugno.

Le Referenti dei centri raccolta provvederanno a consegnarli negli ospedali del loro territorio. Per la provincia di Imperia la referente è Giovanna Siclari, contattabile al numero 338 4416583 che si rende disponibile per qualsiasi chiarimento e informazione e per la raccolta dei manufatti

L’immagine rappresentativa del gruppo è il disegno di un’infermiera con camice e mascherina sul volto che con commozione composta abbraccia simbolicamente, tramite la bandiera tricolore, un’Italia macchiata di rosso. E’ stata assunta come simbolo di questo progetto che nasce proprio per ringraziare i medici gli infermieri e gli oss impegnati n prima linea contro il CORONAVIRUS.

Vogliamo avvolgere medici ed infermieri ed operatori sanitari da cuori colorati, creati con il cuore per un sentito e immenso GRAZIE.