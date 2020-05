Ordinanza regionale sulle spiagge libere attrezzate, la soddisfazione di Confesercenti

Serve meno burocrazia, servono sostegni concreti alle imprese per poter rincominciare a lavorare e non mandare gambe all’aria le nostre aziende. Confesercenti per questo è soddisfatta della decisione della Regione Liguria di agevolare il turismo sulle nostre spiagge, con le indicazioni contenute nell’ultima ordinanza.

“Un’altra decisione di buon senso - annuncia Ino Bonello presidente provinciale Confesercenti - che da un po’ di ossigeno alle imprese balneari all’inizio di una stagione ancora in bilico, dopo quella della presa dalla Conferenza Stato/Regioni che ha rimodulato le distanze sociali in spiaggia e oggi permette di ampliare il fronte mare, a causa della riduzione degli spazi minimi necessari per posare ombrelloni e lettini. Un buon lavoro dell’assessore regionale competente per il demanio marittimo Marco Scajola, capace di ascoltare le istanze pervenute anche dalle nostre associazioni di categoria”.

“Apprezziamo - aggiunge Sergio Scibilia segretario provinciale - le modalità di attuazione dell’Ordinanza regionale, che toglie molto peso burocratico e rende immediatamente efficaci le indicazioni tecniche. Siamo al limite dell’esaurimento nel dover stare dietro al ginepraio di norme incomprensibili che regolano le riaperture delle nostre attività commerciali e turistiche. Prima di alzare la serranda dobbiamo chiamare il nostro avvocato, il nostro consulente della sicurezza, dell’igiene, fiscale, sentire i Comuni, l’Asl, l’INPS, l’Inail, la Capitaneria e avanti così. Oggi la Regione Liguria sta agendo in un’ottica di No Burocrazia è questo aiuta, non risolve ma, aiuta. Ci auspichiamo che anche il Parlamento Italiano possa decidere con poche norme ma chiare. I cittadini devono poter rispettare le leggi, senza bisogno di avere affianco, sempre, un buon avvocato“.