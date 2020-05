Onorevole Gancia (Lega) sul turismo: “Ho presentato interrogazione a Commisione UE contro accordi tra stati che isolano e penalizzano Italia"

"Ho depositato un'interrogazione parlamentare diretta alla Commissione Europea per chiedere di porre fine alla pratica degli accordi bilaterali tra Stati membri per la creazione di corsie preferenziali per il turismo.

Questi accordi vanno contro lo spirito europeo e minano la politica di coesione economica, sociale e territoriale, rischiando di fatto di isolare e di penalizzare l'Italia.

Il turismo è uno dei settori più colpiti dalla crisi per il coronavirus con perdite stimate ad oggi di circa 90 milioni di presenze e oltre 500.000 lavoratori stagionali a rischio".

Lo afferma l’onorevole Gianna Gancia, europarlamentare della Lega