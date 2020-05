Tinsil“One” storico negozio ingauno riapre brillando di gioia, ripartendo con entusiasmo: TAGLIE PER TUTTI e Reparto Sposo

Dopo la chiusura forzata legata al lockdown, la storica Azienda Sartoriale Albenganese di abbigliamento uomo e donna Tinsil“One” riapre i battenti. Un ritorno - quello del negozio ingauno di Via dei Mille - all'insegna delle novità e delle certezze. Più carichi di prima, con più idee e novità. Nato come Rivenditore di taglie forti, negli ultimi due anni Tinsil“One” ha ampliato la propria offerta proponendo anche le taglie Slim ed extra slim fit sia per uomo che per donna.

I due storici titolari - Gianni & Pascal - nel 2018 hanno inaugurato il nuovo reparto per Sposi e testimoni, con 800 abiti di Sartoria completamente Made in Italy disponibili in negozio.

VALENTINO, CERRUTI, ZEGNA, LORO PIANA, E ALTRI TESSUTI DI QUALITA' ACCOMPAGNANO DA OLTRE 30 ANNI IL CAMMINO DELL'AZIENDA. Oggi Tinsil“One” si prepara a riaccogliere i propri clienti in un locale ristrutturato, che guarda ad una clientela non solo classica, ma anche sportiva, fashion e - come detto - per tutte le taglie, dalla small in su.

Dopo il difficile e lungo periodo che tutti noi cittadini abbiamo dovuto attraversare, Gianni & Pascal hanno deciso di lanciare una PROMOZIONE - valida sino al 30 GIUGNO - che consiste in sconti fino al 50% sulla merce disassortita presente in negozio.

Nel 2018 e nel 2019, in occasione della prestigiosa fiera dell'Artigianato Milanese, i due Imprenditori Ingauni hanno presentato una nuova camicia, in 100% puro cotone, realizzata con un tessuto twill antimacchia ottenuto grazie all'ausilio della nanotecnologia.

Camicia brevettata da Gianni&Pascal, un prodotto all'avanguardia e completamente Italiano, che grazie al marchio ingauno "Cgp" www.cgpwear.com può vantare una distribuzione nei mercati Nazionali ed Internazionali.

Venite a visionare senza alcun impegno le oltre 1000 camicie presenti in negozio, dai classici uniti ai rigati, quadri, quadrettini, fantasie ecc… tutte in puro cotone con bottoni madre perla, a partire dal prezzo caduna di Euro 49,00 (taglie dalla 38 alla 54 di collo).

Inoltre Tinsil“One” ha creato una nuova linea sportiva di camiceria, giubbotteria e jeanseria sempre con il marchio “Cgp” con tessuti pregiati in tutte le taglie, dalla S alla XXL, esclusivamente per gli amanti dell’altissima qualità.

I consigli e l'esperienza della Visual Merchandiser Stella, inoltre, offrono layout espositivi accattivanti, in grado di entusiasmare e ispirare i clienti di Tinsil“One”.

Professionista del settore retail, Stella ha partecipato negli ultimi due anni a numerose fiere quali Parigi, Milano e Londra, dove ha conosciuto diversi stilisti di fama internazionale con i quali è rimasta in contatto per scambiarsi aggiornamenti sui capi più attuali del momento, molti dei quali presenti proprio nel negozio albenganese. Per tutte le donne esigenti no problem, Stella riuscirà ad esaudire ogni vostro desiderio, consigliandovi nel miglior modo possibile, coccolandovi e mettendovi a proprio agio. Le nuovissime collezioni primavera/estate 2020 donna, spaziano dai pantaloni, gonne, pinocchietti, camicie, t-shirt, abiti, giacchine, completi, giubbini, ecc… accompagnate dai colori più attuali del momento, partendo dalla taglia S / M / L / XL / XXL IN SU.

Tinsil“One” vanta oltre 6000 clienti che arrivano dalla Liguria, Piemonte Lombardia e Costa Azzurra.

Tinsil“One” garantisce l'alta qualità della sartoria Italiana. con reparti adatti anche al cliente più esigente, che potrà cosi acquistare un capo unico nel suo genere, difficilmente reperibile sul mercato tradizionale.

Venite a trovarci senza alcun impegno, non siete obbligati ad acquistare, potrete visionare i nostri prodotti senza obbligo di acquisto, sarà per noi un vero piacere accogliervi nel miglior modo possibile presentandovi al meglio le nostre collezioni uomo e donna. Gianni, Pascal e Stella saranno a vostra completa disposizione.

Tinsilone è aperto dal lunedì al sabato dalle ore 09.30/12.30 e dalle 15.30 alle 19.30. La domenica - su richiesta dei clienti - anche su appuntamento telefonando al numero 0182-556084. Per maggiori informazioni e per restare sempre aggiornati su tutte le novità è possibile visitare íl sito internet oppure iniziare a seguire il profilo Instagram del negozio (cliccando Qui) TINSIL"ONE"

Tinsil"One": via dei Mille, 165 - Albenga (SV) - Telefono 0182/556084 - Sito internet: www.tinsilone.it