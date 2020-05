Sanremo, per la rassegna "Grandi autori a casa tua", l'intervista allo scrittore Corrado Augias

Il grande romanzo dei Vangeli, edito da Einaudi editore è l’ultima, splendida, opera letteraria di Corrado Augias, presentata nel corso di un’intervista curata dalla prof.ssa Rotta Gentile, all’interno della rassegna internazionale “Grandi autori a casa tua”, in cui sono coinvolte diverse scuole del territorio, per dare la possibilità agli allievi, in questo periodo di sospensione delle attività didattiche, di avere un’occasione unica di confronto con scrittori di spicco della letteratura contemporanea.

L’intervista a Corrado Augias è stata seguita con partecipazione ed emozione dagli allievi del IIS Marconi, in particolare dalle classi I D e II C, seguite dalla prof.ssa Anna Meinardi, dell’indirizzo tecnico della sede di Sanremo. L’autore ha, con il garbo del grande conferenziere, presentato i personaggi dei Vangeli come protagonisti di un romanzo, offrendo una nuova concezione della spiritualità umana: Gesù come modello eroico di lotta contro i potenti in nome di un’Idea, Maria, figura di madre che partecipa alle sofferenze della sua famiglia, Maria di Magdala, che si staglia quale figura fondamentale nella scoperta del sepolcro vuoto e del mistero della Resurrezione, Giuseppe, padre di famiglia che soffre per l’amato figlio, San Paolo, che con spirito grandioso porta la storia del Maestro in tutto il mondo conosciuto, Giuda, che nella sua malvagità è un personaggio chiave della storia.

Temi complessi: il Bene e il Male, l’eroicità di perseguire e difendere i Valori del Bene, l’umanità dei personaggi dei Vangeli che diventano paradigmi dell’essere umano.

Tutto questo ha affascinato i ragazzi, di cui desidero riportare i commenti “a caldo” seguiti all’intervista:

“Dal mio punto di vista, l'autore vuole farci notare, come ogni singolo personaggio sia tanto umano quanto spirituale. Inoltre ha voluto far vedere come si possano plasmare i personaggi, togliendo quella parte perfetta, andando oltre. Mostrando anche le imperfezioni diciamo. È molto bello per come è stato ideato tutto questo”

“Dal mio punto di vista, lo scrittore ha fatto un bel libro che apre ad una visione diversa da quella biblica ed esalta in modo positivo anche quelle figure rimaste in disparte nel corso della vita di Gesù”

“Secondo me ne viene fuori una narrazione strepitosa, in cui Gesù e le figure che lo circondano risultano trascinanti e affascinanti. Gesù viene tratteggiato come un uomo “grande”, che, per affermare una nuova concezione della spiritualità umana, si mette contro i poteri del suo tempo, sa che per questo andrà a morire, ma lo fa lo stesso”.

La Dirigente Scolastica, prof.ssa Daniela Pistorino, del resto, ha commentato, riguardo alla profonda analisi letteraria condotta da Augias: “Un incontro di grande spessore intellettuale e umano, che porta nel pensiero moderno i temi antichissimi del pensiero religioso cristiano, mi ha particolarmente colpita la profondità di analisi dei personaggi femminili del Vangelo, l'esaltazione del valore spirituale della predicazione di San Paolo”.

L’IIS Marconi, infatti, sotto la guida della Dirigente Pistorino ha fatto della dimensione culturale uno dei pilastri fondamentali della formazione dei ragazzi: la didattica non si ferma in questo drammatico momento di emergenza sanitaria, prosegue grazie anche ad iniziative come questa, di cui si ringrazia la prof.ssa Rotta Gentile per il suo impegno, per il suo entusiasmo, per la sua passione per la Cultura. Incontri con grandi scrittori sono perle di riflessione, di apertura ai grandi temi dell’esistenza umana, basi queste costitutive nel percorso di crescita degli alunni, soprattutto in un periodo di portata storica eccezionale come quello che stiamo vivendo, dove dolore, morte, sofferenza, paura sembrano occupare il quotidiano.

La Letteratura e i grandi autori come Corrado Augias portano la Luce dell’umana spiritualità e intelligenza.