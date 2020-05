Ventimiglia: assembramenti, una lettrice auspica maggiori controlli delle forze dell'ordine

"Egregio direttore, mi collego agli articoli pubblicati sul vostro giornale, riguardo al bar di Triora multato per assembramenti e ai controlli delle forze dell'ordine. Secondo me la situazione non è affatto sotto controllo. Invito le forze dell'ordine a fare maggiori controlli anche nel centro storico di Ventimiglia dove in un bar venerdi scorso si è svolta addirittura una festa di compleanno!!! Qui qualcuno pensa di poter fare quello che vuole e a me questo non mi garba. In conclusione non capisco la disparità di trattamento: come mai il bar di Triora è stato multato e qui si possono fare feste di compleanno... chi lo sa ?



Francesca",