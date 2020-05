Conferenze stampa del Presidente di Regione Toti, Fabio è in disaccordo con Lorenzo

"Leggo il commento del lettore Lorenzo Vaicelli e debbo dire che mi trovo in completo disaccordo: infatti trovo le conferenze stampa del nostro Presidente di Regione Toti molto utili per completare le informazioni che come cittadini siamo tenuti ad avere sul coronavirus e sulla sua diffusione, inoltre ‘il preteso decisionismo’ che viene lamentato dal lettore a mio parere è solo quello che la politica deve fare, ovvero descrivere il proprio lavoro per poter far decidere l'elettore sulle politiche adottate. In più viene lamentata anche l'informazione che si siano trovati anticorpi al covid-19 nel sangue di donatori liguri già nel dicembre 2019, come se questo fatto potesse far pensare che noi liguri siamo gli untori mondiali, ebbene svariati articoli sui giochi militari di Wuhan di ottobre 2019 hanno evidenziato il fatto che gli atleti partecipanti di varie Nazioni hanno trovato la città insolitamente vuota ed in molti una volta tornati a casa hanno lamentato influenze sospette, dunque non si può che pensare che il contagio sia proprio partito dalla città cinese da subito balzata all'onore delle cronache. Alla fine dei conti da cittadino italiano e ligure preferisco di certo l'azione democratica e liberale di Toti, che insieme agli altri Presidenti di Regione ha contribuito anche a dettare le linee di riapertura delle attività economiche al Governo, al nascondere per svariati mesi il contagio fino all'esplosione dei casi mortali per poi agire con repressione dittatoriale sui cittadini di Wuhan come fatto dal regime comunista cinese.

Fabio Giuliano".