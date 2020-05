Sanremo e i suoi alberghi nel 1985

In occasione della Borsa sul turismo di Firenze nel 1986 per la prima volta sono state presentate alla stampa internazionale, con immagini reali, le strutture ricettive della città, al fine di garantire la veridicità delle brochure, che venivano distribuite durante la prima borsa del Turismo Internazionale. Oggi molti alberghi di quelli ripresi, non ci sono più, e questo video documenta, la grande accoglienza ricettiva che offriva Sanremo nel 1985.

Il video è visibile anche a questo link: https://vimeo.com/420253988https://vimeo.com/420244423