Sanremo: distanziamento sociale all’ora dell’aperitivo, prosegue il lavoro di prevenzione da parte della Polizia Municipale (Foto)

Dopo la riapertura di piazza Bresca ora tutto il mondo degli esercizi pubblici sanremesi è tornato a riaprire dopo oltre due mesi di lockdown. Non sono mancati i problemi nei giorni scorsi, con alcune zone della città dove si sono visti aperitivi a dir poco ravvicinati con le norme di distanziamento sociale ben lontane dall’essere rispettate.

Per questo la Polizia Municipale ha dato il via a una serie di servizi in città al fine di sensibilizzare i gestori dei locali, facendo prevenzione prima di intervenire con i verbali. Gli agenti della Municipale hanno fatto visita a molti bar sanremesi mostrando la lettera che il sindaco Alberto Biancheri ha inviato qualche giorno fa proprio per raccomandare a comportamenti consoni al momento che stiamo vivendo.

Il Comune chiede, quindi, aiuto ai commercianti per essere i primi controllori del rispetto delle norme. Ovvio che, in caso di situazioni particolarmente serie, è raccomandato chiedere l’intervento delle forze dell’ordine.

Intanto, per quanto riguarda ieri sera, non si segnalano interventi per situazioni particolarmente preoccupanti, ma le forze dell’ordine non abbassano la guardia e proseguiranno con i passaggi soprattutto durante il weekend che sta per iniziare, il primo dal ‘liberi tutti’.