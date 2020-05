Taggia: versamenti a cittadini bisognosi, ecco come compilare il bonifico al Comune

Il gruppo consiliare 'Il Passo Giusto' di Taggia sottolinea come deve essere eseguito il versamento per i cittadini più bisognosi.



“Ci è stato chiesto da alcune generose persone anziane come eseguire il versamento a favore dei cittadini in difficoltà per l'emergenza coronavirus.

Abbiamo fornito l'Iban specificato dall'amministrazione sottolineando però che è indispensabile indicare come causale emergenza covid-19, poichè questo conto corrente non è un conto dedicato esclusivamente a raccogliere fondi per i cittadini bisognosi, ma è il conto della tesoreria del comune dove affluiscono altri versamenti.

Non indicando la causale il comune si troverà dei soldi che non saranno riconducibili all'emergenza ma finiranno in una sorta di calderone generico e questo ritarderà le donazioni destinate i cittadini bisognosi.

Per cui riteniamo ancora una volta indispensabile sottolineare ciò che a prima vista può apparire superfluo ovvero la necessita di una causale specifica: EMERGENZA COVID-19”.