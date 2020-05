Sanremo: lunedì prossimo riapre la biblioteca civica, operativo solo il servizio di prestito locale e interbibliotecario

La biblioteca civica di Sanremo sarà nuovamente operativa da lunedì prossimo, ma solo per il servizio di prestito locale e interbibliotecario, esclusivamente su appuntamento, in modo da evitare assembramenti e limitare il tempo di permanenza nei locali, dal lunedì al venerdì dalle 8.45 alle 13.

I volumi potranno essere richiesti consultando il catalogo on-line sul sito della biblioteca:

- inviando una mail a biblioprestito@comunedisanremo.it

- e/o contattando il numero di telefono 0184/580723.

Restano temporaneamente sospesi i servizi di lettura (anche quotidiani e riviste), studio e consultazione in sede. Per accedere alla biblioteca è indispensabile indossare la mascherina. All’entrata saranno forniti gel igienizzante e guanti monouso e verrà misurata la temperatura corporea con termometro a infrarossi. I volumi restituiti dovranno osservare un 'periodo di quarantena' di 9 giorni per la sanificazione, secondo le disposizione della Soprintendenza libraria.

Per informazioni e prenotazioni: 0184/580723 – 0184/580720