Ripartenza e movida, Berio (Sanremo On) denuncia "Esercenti irrisi da clienti che non rispettano distanze e non usano la mascherina"

“Ci avviciniamo al primo vero weekend post lockdown. Ma se da una parte c’è la giusta euforia, dall’altra non possiamo permettere che questa, se al di fuori dalle regole, vada a compromettere tutti i sacrifici fatti”.



Interviene così Roberto Berio, presidente di Sanremo On, raccogliendo le preoccupazioni di molti esercenti e commercianti della rete d’impresa e non solo. “In questi giorni abbiamo assistito ad assembramenti assurdi - continua Berio - soprattutto nei bar all’ora degli aperitivi. I titolari cercano di convincere i clienti a rispettare le distanze e ad usare la mascherina, ma spesso non vengono ascoltati se non irrisi. E questo non va bene".



"So di esercenti per bene e consapevoli che hanno deciso al momento di chiudere prima alla sera per evitare i rischi. Ma la gente deve capire - conclude Berio - ed è il momento di intensificare i controlli perché gli atteggiamenti irresponsabili di pochi non rovinino i sacrifici e la fatica dei tanti che applicano le regole”.