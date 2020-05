Riparte il mercato di Bordighera: questa mattina 56 banchi in meno sul lungomare Argentina - Video Servizio

56 banchi in meno sui 240 previsti ma nonostante questo è ripartito anche il mercato settimanale di Bordighera. Una defezione che non è passata inosservata in questo primo giorno di ritorno al lavoro per gli ambulanti del giovedì.

L’area mercatale è stata ampliata a tutta la lunghezza del lungomare Argentina, con le sole esclusioni di Piazzale Mediterraneo e Sant’Ampelio. Oltre a questo è stata definita anche la nuova organizzazione degli spazi, che prevede che i banchi siano disposti a scacchiera con una distanza minima, tra l’uno e l’altro, di 3 metri.

Una soluzione provvisoria che ha generato anche un certo malcontento tra i commercianti. L'assessore al commercio Melina Rodà e il vicesindaco Mauro Bozzarelli, questa mattina hanno passeggiato tra i banchi per raccogliere impressioni e consigli dagli ambulanti. L'amministrazione comunale ha preso atto di alcune problematiche, in particolare quella relativa alla dislocazione degli spazi di vendita, dimostrandosi intenzionata a porvi rimedio a stretto giro, per aiutare i commercianti del mercato nella ripartenza, senza mettere da parte le misure di sicurezza e distanziamento sociale adottate per l'emergenza Covid-19

Le interviste all'assessore Melina Rodà, al vicesindaco Mauro Bozzarelli e agli ambulanti.