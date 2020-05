Emergenza Coronavirus: La 'Brigata Sanremo' ha raccolto 3214 euro in aiuti alimentari

Si sta concludendo l'attività della Brigata di Sanremo per la raccolta fondi da destinare in aiuti alimentari alla popolazione più povera tramite l'Emporio Solidale. Sono stati raccolti ad oggi 3214 euro che sono serviti per pagare i negozianti, molti dei quali hanno contribuito con buoni spesa che hanno incrementato gli acquisti.



"A tutti vogliamo dire grazie nella speranza che sia a livello nazionale che nel resto del mondo questo virus sia debellato definitivamente, che i problemi della povertà siano sconfitti che si dia un lavoro dignitoso e ben retribuito a tutti e tutte!" - affermano i promotori.