Da lunedì tornerà il mercato di Arma di Taggia con alcune novità: Cerri "Il modo più efficace per garantire la ripartenza"

La pratica è stata seguita dal sindaco Mario Conio e dall’assessore alle attività produttive Chiara Cerri che ha spiegato: "Grazie al lavoro effettuato dal personale degli uffici, con questa nuova disposizione degli spazi di vendita non c'è stato bisogno di spostare l’area mercatale dal centro cittadino, con un conseguente ritardo sulla ripartenza di queste attività, dettato da una necessaria riassegnazione dei posti. I banchi degli ambulanti torneranno su via della Stazione, via Boselli, via Magellano e via Colombo, in compenso, durante il mercato, la viabilità sarà modificata con un'inversione del senso di marcia in via Nino Pesce".