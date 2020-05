Coronavirus, il sindaco di Ventimiglia Gaetano Scullino: “Altra nuova donazione da parte di un benefattore destinata agli aiuti per le famiglie in difficoltà”

“A nome di tutta la Città di Ventimiglia – dichiarano il Sindaco Gaetano Scullino e l’Assessore Mabel Riolfo – ringraziamo l'Agente di viaggi, Massimiliano Rinchi, per il suo grande gesto di vicinanza e generosità dimostrata in questo periodo di difficoltà in cui versano molte famiglie di Ventimiglia. Esprimiamo a lui e alla sua famiglia un'immensa gratitudine per la donazione al Comune di Ventimiglia destinata ad aiutare 100 nuclei familiari residenti nel nostro territorio.



I nuclei familiari sono stati selezionati dagli Uffici comunali dei Servizi sociali.

Con questo grande gesto filantropico, sarà possibile aiutare concretamente 100 famiglie che versano in situazioni sfavorevoli, e che si sono visti peggiorare la propria condizione a causa della inaspettata crisi sanitaria che negli ultimi mesi ha colpito l'intera popolazione mondiale.



Il titolare dell'Agenzia Fantasyland di via Aprosio ha condiviso che la distribuzione avvenga attraverso le carte prepagate che il Comune di Ventimiglia ha già avuto modo di sperimentare con sicurezza e grande successo, essendo carte di credito utilizzabili in qualsiasi negozio di alimentari o farmacia per l'acquisto esclusivo di generi alimentari, farmaci e altri beni di prima necessità. Concludono il sindaco Gaetano Scullino e l'assessore Mabel Riolfo rinnovando i ringraziamenti e danto atto che questo del sig. Massimiliano Rinchi è il secondo gesto di grande generosità accaduto in questi giorni, dopo pari importante gesto del benefattore Rob Thielen che ha donato all'Amministrazione anche 11.000 mascherine che saranno presto distribuite”.