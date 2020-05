Una Champions League che avanza in tempi particolari. Fatti più rilevanti della classificazione

Cose inaspettate sono successe nella Champion League 2019/20, ovviamente la più notevole delle quali è stata la sospensione delle partite a causa della pandemia di Covid-19 che affligge il mondo intero. Questa sospensione delle partite si è verificata durante gli ottavi di finale, alcuni dei quali non avevano la risoluzione delle partite di ritorno, specificando solo le prime partite, ecco perché la finale di Champions League che si sarebbe tenuta a Istanbul in L'attuale mese di maggio è stato provvisoriamente rinviato al 27 giugno, conservando quella bellissima città come sede. Tuttavia, tutto dipenderà dallo sviluppo della situazione del Covid-19 in tutto il mondo.

Questa Champions League ha una squadra debuttante, che si è già spostata nei quarti di finale, stiamo parlando dell'Atalanta, la squadra italiana, che ha raggiunto il terzo posto in Serie A nel loro paese, la squadra con il punteggio più alto che ha ottenuto per la prima volta il suo passaggio in Champions League, con l'aiuto dei suoi giocatori di spicco come Josip Iličić, Luis Muriel e il suo capitano Alejandro Gomez, passano direttamente come terzo posto. Atalanta nel loro gruppo aveva Manchester City oltre a Dinamo Zagreb e Shakhtar Donetsk in Ucraina.

Ha raggiunto il suo passaggio nel round di ottavi di final, dove ha affrontato il Valencia FC della Spagna, che ha sconfitto con un voluminoso punteggio complessivo di 8 a 4. La controversa partita di ritorno si è giocata a porte chiuse allo stadio Mestalla di Valencia, quando l'Italia aveva un alto numero di infezioni covid-19, in conseguenza, molti giocatori e lo staff tecnico hanno avuto uno scoppio di contagio, nonostante ciò, l'Atalanta è passato ai quarti di finale.

Squadre eccellenti che possono vincere per la prima volta

Ci sono diverse squadre di alto livello che non hanno mai alzato la Coppa e che quest'anno hanno quote di vincere la Champions League, a partire dal PSG che nel loro confronto diretto è riuscito a superare l'incombente blocco del Borussia Dortmund della Germania, anche se all'andata hanno perso 2 a 1 , torna a Parigi vincendo 2 a 0 e vincendo la serie alla fine per un totale di 3 x 2. Il PSG non è mai riuscito a vincere la Champions League ed è una di quelle squadre con grandi calciatori come Neymar, Mbappé e Mauro Icardi, che viene sollevato con la possibilità di vincere per la prima volta.

Il Manchester City inizia anche come favorito e ha anche una grande squadra, ha tutte le possibilità di raggiungere la Champions League per la prima volta, questo è uno degli ottavi incroci che non è stato possibile completare, solo l'andata è stata giocata al Santiago Bernabéu ma non il ritorno dal momento che il Manchester City deve giocare contro il Real Madrid, tuttavia, il City ha ottenuto una grande vittoria al Bernabéu di 2 a 1 e tutto resta da risolvere al ritorno all'Etihad Stadium, in Inghilterra.

Atlético de Madrid, un'altra squadra che appare come favorita e che non ha mai ottenuto la vittoria, in questo caso è riuscita a battere l'attuale campione, non è altro che il Liverpool di Jürgen Klopp, che ha battuto per primo nella metropolitana Wanda in Madrid 1x0 e poi in Inghilterra 3x2, in uno scontro emozionante che ha visto il giocatore dell'Atletico Marcos Llorente, con un doppio impressionante, dandogli la qualifica per i quarti di finale per continuare a lottare per il titolo.

Abbiamo la Red Bull Leipzig di Germania che inizia con una squadra giovane, riuscendo a qualificarsi per i quarti di finale contro il Tottenham Hotspurs che era stato finalista l'anno scorso. Il Leipzig ha vinto nella trasferta 1x0 e nella gara di ritorno in Germania ha prevalso contro la squadra inglese, battendo 3x0 con un doppio del capitano Marcel Sabitzer.

In altre partite, il Bayer Munich ha battuto il Chelsea per 3-0, ma anche la partita di ritorno non è stata giocata, allo stesso modo, Napoli e Barcelona hanno segnato un gol all'andata, tutto resta da risolvere.

Sperando che tutto vada bene per la Champions League

Alla fine l'Olympique de Lyon è riuscito a battere la Juventus di Cristiano Ronaldo 1x0 nell'andata, con la gara di ritorno in attesa. Questa è stata una particolare Champions League, non solo a causa della situazione con la Pandemia mondiale Covid-19, ma anche a causa di risultati così diversi, vediamo la sofferenza del Real Madrid e del Barcelona, ​​il Liverpool è stato escluso, essendo l'attuale campione. Squadre come Bayer Munich vengono riaffermate, perché quelle tradizionali daranno battaglia e la possibilità di un nuovo campione. Come favoriti Manchester City, PSG e Atlètico de Madrid, tutto dipende dalla situazione mondiale e da come i giocatori arrivano sia fisicamente che psicologicamente dopo la quarantena, rimane una finale intensa, un luogo che ci ricorda il Liverpool battendo il Milan , una seconda finale a Istanbul che ci offrirà un grande palcoscenico per godere di uno spettacolo impressionante, speriamo che tutto sia risolto e che possiamo continuare a giocare al massimo livello di calcio in UEFA Champions League.