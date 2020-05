Vallecrosia: dopo il Consiglio comunale in streaming l'opposizione si scaglia contro Sindaco e Amministrazione

L’opposizione consiliare di Vallecrosia ha chiesto in consiglio comunale parcheggi gratuiti, abbattimento dei tributi comunali e la sospensione del bando per le spiagge libere attrezzate.

“Dopo ben 4 ore di consiglio comunale in streaming – sottolineano i Consiglieri di minoranza - ci saremmo aspettati dal Sindaco e dagli assessori un apertura al confronto per trovare insieme le strade possibili da percorrere per dare un chiaro segno di aiuto a cittadini ed attività commerciali da parte dell’istituzione. Invece il Sindaco ha tergiversato come sempre ribadendo che a lui le nostre proposte non interessano perché deve aspettare le indicazioni del Governo, tra l’altro sempre criticato da lui, e che solo dopo vedrà cosa poter fare”.

“L’Assessore Fazzari invece, in merito alla nostra richiesta di lasciare i parcheggi liberi e non a pagamento, ci ha risposto come sempre con dichiarazioni contraddittorie, dichiara che condivide la nostra proposta di lasciare liberi i parcheggi fino alla fine dell’anno, ma poi conferma che lui va avanti così perché è giusto cosi. Sembra di essere in un teatrino: non possiamo accettare un simile comportamento. Come abbiamo dichiarato le nostre proposte vogliono essere costruttive e propositive per aiutare chi ha bisogno ed oggi sono tante le persone che a causa della pandemia son andate in difficoltà”.

“In merito al bando delle spiagge libere attrezzate – prosegue l’opposizione - abbiamo ben evidenziato in consiglio comunale quali siano le incongruità del bando con i decreti e le complicazioni nell'attribuire i punteggi. A tal proposito abbiamo percepito nel sindaco la volontà di non sospendere il bando senza accogliere la nostra richiesta. Ci invita invece ad inviare una memoria esplicativa al RUP ed ai funzionari che stiamo preparando con tutti i riferimenti e che protocolleremo. Sempre il Sindaco dichiara che questa è un'opportunità per chi vuole ripartire. Abbiamo chiesto un Impegno al sindaco di valutare le nostre proposte, sentendoci rispondere: ‘Rifiuto l'offerta e vado avanti’. Ma mentre il Sindaco arranca risposte senza sostanza, perchè a lui interessa più la forma, gli Assessori chiamati in causa fanno scena muta, parlando di turismo ed attività commerciale. L'assessore al turismo e commercio Patrizia Biancheri dov'era? Quali aiuti ha dato, quali politiche commerciali ha messo in atto, quali proposte economiche di ripresa e turistiche alternative ha presentato alla città? Nula cari cittadini, scena muta, anzi sì una cosa è stata fatta scusate: la costituzione di gruppo su whatsapp, ma per dirsi cosa?”.

“L'assessore alla famiglia Ierace, che tanto dice di essere attento alle famiglie ai ragazzi, non ha speso nemmeno una parola a sostegno. Eppure noi abbiamo chiesto sgravi fiscali e dei tributi proprio per le famiglie, libertà di parcheggio ai cittadini almeno fino alla fine dell'anno. Ma anche lui probabilmente gli aiuti li dà con la forza del pensiero che passano tramite le parole, solo parole, dei video e delle dirette con riferimenti a personaggi biblici e storici. Chiediamo a lui quanti aiuti da parte dell'istituzione sono stati dati ai ragazzi ed alle famiglie? Perchè non è intervenuto a loro difesa?”

“Infine l'assessore ai servizi sociali Piardi: come ribadito in consiglio comunale è stato l'unico assessore che abbiamo visto veramente attivo, disponibile ed attento alle esigenze dei cittadini. Purtroppo però l'assessore è stato lasciato solo senza l'aiuto dei colleghi in rete e quindi abbiamo fatto i complimenti per la costanza e dedizione che ha messo per la distribuzione delle derrate alimentari, pasti, buoni spesa. Tutti aiuti però non derivati dal comune ma dalla buona volontà e solidarietà di privati, associazioni, commercianti che vogliamo anche in questo caso ringraziare a nome di tutti”.

“Ecco – termina l’opposizione - eravamo fiduciosi e volenterosi di collaborare alle proposte da sottoporre ai cittadini, insieme all'amministrazione dando la nostra massima disponibilità, ma anche in questo caso ci siamo visti sbattere la porta in faccia. Noi continueremo a fare tutte quelle proposte atte e necessarie ai nostri cittadini per ripartire più forti di prima sostenendo le loro necessità”.