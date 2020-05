Sanremo: la prima commissione dà l’ok all'unanimità alla delibera “Spazio Aperto” per ampliare i dehors fino al 100%. Menozzi: “Una valvola di sfogo per le attività produttive”

La prima commissione presieduta dal consigliere comunale Marco Viale ha analizzato questa mattina la tanto attesa pratica “Spazio Aperto”, la delibera con la quale le attività commerciali potranno ampliare fino al 100% i propri dehors. L’amministrazione ha scelto cos’ di andare incontro ai molti negozianti che, sia per via del lockdown che in seguito alle norme di distanziamento sociale, sono andati incontro a serie complicazioni in vista della travagliata estate 2020.

La pratica è stata illustrata dall’assessore al Demanio, Mauro Menozzi: “Andiamo in deroga ai regolamenti per andare incontro alle attività che sono in difficoltà. Questo permetterà, dove possibile, di concedere gratuitamente spazi accessori sia per dehors in struttura che potranno essere ampliati del 50% per dehors senza struttura con la possibilità massima di raddoppiare la struttura. È possibile richiedere, laddove è possibile fare sistema, anche la pedonalizzazione di alcuni tratti viari. Questo permetterà una valvola di sfogo e possibilità in più per le attività produttive. Sarà in vigore dal 1° giugno fino al 30 settembre salvo eventuale verifica se ci saranno le condizioni”.

Per quanto riguarda la pedonalizzazione delle strade, il Comune valuterà il numero di richieste che arriveranno per ogni singola via o zona. Servirà, ovviamente, un accordo tra i commercianti per fare in modo che gli uffici del Comune possano valutare lo stop al traffico in alcune aree.

Al termine di una breve discussione, la pratica è stata approvata con il voto favorevole all'unanimità.

La seconda pratica all’ordine del giorno era la rinegoziazione dei mutui del Comune di Sanremo con Cassa Depositi e Prestiti. Il documento è stato illustrato dall’assessore al Bilancio, Massimo Rossano: “La contestualizzazione di questa delibera per noi è assolutamente necessaria ed essenziale in relazione all’ultimo consiglio comunale. Questa delibera determina una boccata di ossigeno immediata che si aggiunge alla delibera di Giunta della scorsa settimana con la quale abbiamo rivisto con Carige il parametro dei finanziamenti che hanno determinato un risparmio, alla quale si aggiunge questa che determina, in cifre, un minor esborso di 1 milione e 77 mila euro sull’esercizio 2020. Che poi diventeranno 806 mila euro sugli esercizi 20201 e 2022. La pratica consente un allungamento del mutuo e una rivisitazione del tasso di interesse. I 73 mutui vengono ‘resettati’ e fatti ripartire per 24 anni. La pratica ha avuto il parere favorevole del collegio dei revisori dei conti”.

Al termine della discussione la pratica è stata approvata con il voto favorevole della maggioranza e ‘Liguria Popolare’. Astenuto il MoVimento 5 Stelle, usciti dall’aula gli altri consiglieri di opposizione.