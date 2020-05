Attacchi ricevuti dal Governatore Giovanni Toti: Antonio Bissolotti "Piena solidarietà al presidente"

"In nome di Liguria Popolare, esprimo piena solidarietà al Governatore Toti per gli indegni attacchi ricevuti nei giorni scorsi da un deputato penta stellato. La politica degli insulti, fatta di attacchi personali e di bassa lega non è più tollerabile e noi lo affermiamo con fermezza e convinzione".

Lo ha detto il Vicepresidente di Liguria Popolare Antonio Bissolotti, che prosegue: "Le idee poltiche potranno essere contrastanti e diverse, ci potranno essere incomprensioni e prospettive capovolte, ma questo fa parte del nostro mestiere. Credo fortemente che non si debba arrivare agli insulti, mai, e noi di Liguria Popolare ci metteremo sempre la faccia su questo argomento. La politica vive da sempre di scontri a causa di visioni differenti, ma ci deve esser rispetto ed educazione alla base di tutto".