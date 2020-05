Politica |

Alessandro Sindoni a '2 ciapetti con Federico': "Il Festival? A volte la Rai ci prova, ma rimarrà a Sanremo"

Il vicesindaco ed assessore al turismo di Sanremo è stato ospite della puntata di ieri sera. "Ci sarà un confronto con la Rai che, appena sarà possibile, verrà a verificare le condizioni di funzionalità del Teatro Ariston come sede del Festival".

Alessandro Sindoni

"Il Festival lo teniamo a Sanremo, su questo non ci sono dubbi, anche se ogni tanto la Rai la tira li per spaventare e magari cercare di abbassare il canone della convenzione". A dichiararlo è stato il vicesindaco ed assessore al turismo di Sanremo Alessandro Sindoni, ospite ieri della puntata serale di '2 ciapetti con Federico' condotta da Federico Marchi. "Noi dobbiamo partecipare ai tavoli con umiltà, ma allo stesso tempo con la consapevolezza che la proprietà della casa è nostra ed il Festival è nostro - ha aggiunto - Il problema, uscito in queste ore, riguarda il discorso legato ai teatri, quindi alla possibilità di svolgerlo all'interno dell'Ariston. Su questo ci sarà un confronto con la Rai che, appena sarà possibile, verrà a verificare le condizioni di funzionalità del Teatro come sede del Festival". Durante la trasmissione si è discusso anche di strategie future in chiave turistica. Tra queste l'assessore Sindoni ha parlato dei progetti per Area Sanremo: "Abbiamo un format, Area Sanremo, che è collegato al Festival e che potrebbe rappresentare un importante rilancio - ha detto - se sarà sviluppato e pubblicizzato nella giusta maniera in largo anticipo, potrà portare più iscrizioni e quindi più weekend della manifestazione". Guarda l'intervento di Alessandro Sindoni su Area Sanremo e Festival: Guarda l'intera trasmissione in cui, insieme anche all'assessore al turismo di Imperia Gianmarco Oneglio , ad Igor Varnero di Federalberghi e a Christian Feliciotto di Federturismo, si è discusso dell'estate ormai alle porte e delle manifestazioni che sarà possibile organizzare: Vi invitiamo a mettere mi piace alla pagina Facebook "2 ciapetti con Federico" dove troverete anticipazioni e commenti: https://www.facebook.com/2ciapetticonFederico "2 ciapetti con Federico" ha anche un suo profilo Instagram https://www.instagram.com/2ciapetticonfederico/?hl=it

Redazione

