Oggi pomeriggio su Radio Onda Ligure 101 la cantante sanremese Monia Russo presenta la cover 'Blinding Lights'

Nuovo appuntamento con le "interviste da casa" ai protagonisti del mondo della musica del su Radio Onda Ligure.

Oggi pomeriggio a raccontare al pubblico come sta trascorrendo queste giornate di quarantena forzata sarà Monia Russo, la cantante sanremese che nel 2005 era stata in gara al Festival di Sanremo "Un mondo senza parole". Monia ha recentemente pubblicato su suoi canali social una interessante cover di "Blinding Lights" di TheWeeknd realizzata in collaborazione con il musicista e produttore romano Davide Costantini.

L'intervista andrà in onda alle 17.45 nel corso del programma condotto da Maurilio Giordana