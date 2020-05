Da giovedì riprendono le messe con i fedeli a Ciressa, Costarainera, Lingueglietta e Aregai: tutti gli orari

Riprendono domani a Cipressa le Sante Messe con i fedeli, dopo lo stop imposto dall’emergenza Coronavirus. La celebrazione di domani alle 18 sarà preceduta dal Rosario alle 17.30. Quindi è prevista la Messa domenicale delle 11.15.

A Costarainera, invece, l’appuntamento per i fedeli è per venerdì, anche in questo caso con il Rosario alle 17.30 e la Messa alle 18. La celebrazione Eucaristica di domenica inizierà alle 10.

Per quanto riguarda Lingueglietta la Messa verrà celebrata sabato alle 17 e ad Aregai ogni primo sabato del mese alle 18. Tutte le chiese, nelle quali celebrerà don Floribert, sono state riorganizzate secondo l'ultimo Decreto, con abbastanza spazio per contenere fino a 60 persone.