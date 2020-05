Servizi cambiavalute a Sanremo per un turismo in crescita

Gli ultimi dati disponibili sulle presenze turistiche nella città di Sanremo risalgono al periodo settembre-novembre 2019 e indicano un incremento nelle presenze del +4,7% a settembre, del +21,49% nel mese di ottobre (più 10.021 presenze rispetto al 2018) e del +11,58% a novembre. Dati importanti considerato che per Sanremo i mesi di maggiore affluenza coincidono con il Festival di Sanremo (febbraio-marzo) e con l’estate. I dati della Regione Liguria aggregati per provincia, invece, indicano che nella zona di Imperia gli stranieri giungono da ogni parte del mondo e non solo dall’Europa. Tra i Paesi extra-UE che scelgono di visitare Imperia e le sue località principali come Sanremo troviamo la Cina, la Corea del Sud, il Regno Unito, la Russia, la Svizzera e molti altri Paesi dove non si utilizza l’euro (dati Regione Liguria – Settore politiche turistiche). Questo movimento turistico proveniente da nazioni fuori dalla zona euro ha negli anni portato la città di Sanremo a dotarsi di una discreta rete di cambiavalute che, secondo i principali network, sono circa 15 ben dislocati su tutto il territorio comunale.

Cambiavalute, l’anello di congiunzione tra il forex e il territorio

I cambiavalute sono l’anello di congiunzione tra il mercato delle valute straniere, noto come mercato forex, e le imprese o i cittadini di un territorio che hanno necessità di scambiare una valuta straniera con quella locale. Il meccanismo di funzionamento è semplice: il cambiavalute utilizza il suo sistema informatico per collegarsi al mercato delle valute straniere ed effettua un’operazione di trading sul forex consegnando al richiedente la valuta locale. Il prezzo di cambio tra due valute, ad esempio il rublo e l’euro, varia costantemente in base alla maggiore o minore domanda di una valuta rispetto a un’altra. A far fluttuare i prezzi delle valute non ci sono solo i servizi di cambio valuta, ma anche gli scambi monetari operati dalle imprese di import ed export e una categoria di persone conosciute come trader che di professione svolgono l’attività di compravendita delle valute straniere avvalendosi di piattaforme di forex trading online. Giocano inoltre un ruolo rilevante anche le variabili geopolitiche, soprattutto in riferimento al dollaro.







Accettare valute straniere e non solo euro

Spiegato come funziona il meccanismo di cambio delle valute straniere e chi vi opera, torniamo al settore turistico sanremese per analizzare un aspetto che potrebbe interessare ed essere utile in particolare alle imprese del settore, come ristoranti, alberghi, B&B, negozi di souvenir e stabilimenti balneari della riviera. Come detto, le valute fluttuano nel mercato forex secondo la legge della domanda e dell’offerta, allo stesso tempo a Sanremo giungono molti stranieri che hanno in tasca valuta diversa dall’euro. Per le imprese del settore turismo potrebbe essere una valida strategia quella di accettare valute straniere per il pagamento dei servizi ed effettuare la conversione in euro quando tali monete raggiungono i massimi di periodo, così da incassare un doppio guadagno: sul servizio prestato al turista e sul cambio valuta straniera in euro.

Concludendo