Altoparlanti portatili, un gadget personalizzato per mettere in risalto il vostro marchio o la vostra attività

Siete a caccia di un regalo di tendenza per i vostri clienti o dipendenti? Lo speaker bluetooth può essere un’ottima soluzione perché unisce funzionalità ed estetica. L'altoparlante portatile è un regalo high-tech alla moda molto apprezzato, un'idea originale che delizierà clienti e dipendenti. Collegato a uno smartphone, un tablet o un lettore mp3, l'altoparlante sarà un gadget aziendale personalizzato che consentirà ai vostri clienti o potenziali clienti di ascoltare la loro musica ovunque con facilità amplificando il suono dei loro dispositivi. Esistono diversi modelli che utilizzano tecnologie diverse, tutti pensati per migliorare la qualità del suono. L'altoparlante bluetooth portatile personalizzabile è perfetto per i vostri piccoli eventi come una sera o un compleanno che non richiedono dispositivi audio di grandi dimensioni. Allo stesso modo, quando si viaggia o durante un viaggio, questi oggetti piccoli, leggeri e compatti saranno i vostri alleati. In casa o durante una festa all’aperto, in bicicletta, al parco o sotto la doccia, ascoltare la vostra musica preferita non è mai stato così facile grazie agli altoparlanti portatili da collegare direttamente allo smartphone.

Compatti, colorati, con un design sempre più moderno, questi speaker portatili rappresentano un pratico mezzo di comunicazione che i vostri clienti o dipendenti apprezzeranno molto.

Gift Campaign offre una vasta selezione di casse portatili personalizzate per mettere in risalto il vostro marchio o la vostra attività, puntando sulla qualità dei materiali per garantire alla clientela i migliori speaker pubblicitari. Ecco alcune caratteristiche che contraddistinguono questi altoparlanti portatili.

La Potenza sonora

La potenza sonora di un altoparlante portatile è la sua prima caratteristica. Definisce infatti il volume massimo che può produrre. Pertanto, maggiore è la potenza sonora espressa in Watt di uno di questi dispositivi, più sarà in grado di produrre un suono ad alto volume. La potenza di un altoparlante portatile varia generalmente da 3 a 60 Watt.

L'impermeabilità

L'impermeabilità degli speaker personalizzati determina la sua resistenza all'umidità. Gli involucri con un buon sigillo hanno una qualità di fabbricazione che li preserva dall'acqua.

Connessione Bluetooth

Gli altoparlanti portatili sono dispositivi che vengono utilizzati per riprodurre musica con la distinzione di essere generalmente collegati alla sorgente tramite una connessione wireless. Gli altoparlanti sono dotati di Bluetooth che stabilisce la connessione con il dispositivo sorgente. La qualità della trasmissione del segnale, la facilità di associazione o anche il tempo di latenza sono fattori che determinano le prestazioni di un Bluetooth.

Autonomia

Un'ultima caratteristica importante degli altoparlanti portatili è rappresentata dall'autonomia. Gli speaker portatili hanno un'autonomia diversa che dipende principalmente dalla capacità delle loro batterie. Per l'uso sul posto, potete accontentarvi facilmente di un'autonomia media di 5 ore. Per gite o viaggi, tuttavia, è a suo vantaggio avere una migliore autonomia. A seconda dell'uso che si desidera fare di un altoparlante portatile, è possibile definire la sua autonomia minima e indirizzare la ricerca in questa direzione.