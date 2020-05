Sanremo: minaccia per lungo tempo la moglie e i familiari, la Polizia arresta un uomo di 54 anni

Gli agenti del Commissariato di Sanremo hanno eseguito una misura cautelare in carcere nei confronti di un 54enne (R.O.), viste le ripetute violazioni di legge compiute nel periodo in cui era già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari a causa di un arresto per resistenza a un pubblico ufficiale.

Nel corso della misura l’uomo si è reso autore di diversi comportamenti violenti ai danni della moglie convivente e di gravi minacce di morte. Gli episodi, a partire dal mese di aprile, si sono ripetuti con un’escalation di atti violenti: in particolare, in un’occasione l’uomo ha lanciato un bicchiere colpendo la compagna alla tempia e ferendola, minacciando di ‘tagliarle la gola’ anche in presenza degli agenti intervenuti.

I fatti, evidenziando la pericolosità del soggetto hanno indotto il giudice ad emettere la misura cautelare della custodia in carcere che ieri gli agenti di polizia hanno eseguito, conducendo il 54enne in carcere.