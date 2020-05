Coronavirus, torna dalla Spagna senza avvertire le autorità, multa da 400 euro per automobilista toscano in transito a Imperia

È costato caro il viaggio di un automobilista toscano, di ritorno dalla Spagna e diretto nella sua regione. Arrivato a Imperia, l'uomo è stato multato dalla polizia municipale perché non avrebbe comunicato il suo rientro in Italia alle autorità. La sanzione per lui è di 400 euro. Per l'uomo è scattata anche la segnalazione alla sua Asl.



La contravvenzione è stata elevata nei giorni scorsi. In totale sono una trentina i controlli effettuati dalla polizia locale questa settimana, per lo più orientati all'evitare assembramenti in strada.