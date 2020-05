Ventimiglia: generi alimentari donati dal Lions e contributo di alcuni ristoratori, Sindaco e Assessore ringraziano

Il Sindaco di Ventimiglia, Gaetano Scullino, e l'Assessore ai servizi sociali, Mabel Riolfo, hanno ringraziato il Lions Club della città di confine (presieduto quest’anno dal dr. Roberto Capaccio), per la donazione di tessere buoni acquisto generi alimentari ricevuta che aiuterà 50 famiglie con gravi problemi economici dovuti all’emergenza sanitaria in atto.

La donazione, del valore di 2.750 euro, è stata resa possibile grazie al generoso contributo di alcuni chef e ristoratori (del ristorante Torrione di Vallecrosia, U Cian di Isolabona, del Busciun, dell’Italia e della chef Terry Prada di Castelvittorio) che, con la loro iniziativa del ‘Turtun in quarantena’, avevano raccolto gran parte della cifra a cui si è aggiunto il versamento di un funzionario della Pubblica Amministrazione che è voluto restare anonimo e lo sconto sulle spesa del 10% praticato dalla Conad, azienda che ha garantito una filiera esclusivamente italiana dei prodotti messi in vendita con le tessere come avevano richiesto i ristoratori benefattori.

Anche in questo modo i ristoranti vogliono porre l’attenzione sul bisogno, in questa fase di riavvio dell’economia, di aiutare i produttori nazionali. “Un gesto di grande solidarietà - concludono il Sindaco Scullino e l'Assessore Riolfo”.