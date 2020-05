Vallecrosia: domenica 31 maggio torna la 'Fiera' un vero momento di ripresa economica con 150 banchi

Mentre si fa un gran parlare della ripresa dei mercati nella nostra provincia, con le problematiche relative soprattutto a Ventimiglia e Sanremo, le associazioni di categoria stanno lavorando all’allestimento di una fiera, per domenica 31 maggio.

Sono previsti ben 150 banchi per un mercato ‘allargato’ rispetto a quello classico del lunedì (ripreso questa settimana dopo il ‘lock down’), una vera e propria ‘festa’ per la ripresa del commercio ambulante.

In proposito gli ambulanti hanno ringraziato il Comune e gli agenti della Municipale per quanto fatto in occasione della riapertura di lunedì scorso: “Abbiamo lavorato in ‘squadra’ – ci hanno detto – garantendo la presenza dei banchi nella massima sicurezza”.