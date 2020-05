Sanremo: lavori di via Mameli e via Matteotti, potranno terminare entro il Festival solo senza nessuno stop

Potrà terminare entro il Festival 2021 il lavoro di via Mameli e via Matteotti, solo se l’intervento proseguirà senza sosta. Altrimenti si andrà sicuramente oltre. La conferma arriva a poche dalla protesta inscenata questa mattina da alcuni commercianti della zona, che chiedono lo stop ai lavori per i mesi di luglio e agosto.

Al momento la ditta che sta svolgendo i lavori, la ‘Silvano Srl’, allungherà gli interventi di alcune ore per velocizzare il più possibile l’intervento ma, ovviamente, i tempi tecnici sono stati stabiliti a priori e lo stop dettato dal Covid-19 non ha certo giovato. Il lavoro di piazza Borea D’Olmo è terminato quasi completamente e, a breve, finirà anche la parte alta di via Mameli.

Per chiudere la parte bassa della via ed arrivare fino all’ingresso dell’Ariston ci vogliono ancora due/tre mesi e, quindi, dopo una brevissima settimana di stop a cavallo di Ferragosto, se i lavori potranno riprendere regolarmente, entro il Festival 2021 tutto potrebbe essere terminato.

Se, invece, si dovesse fermare il cantiere per i due mesi estivi, ci si ritroverebbe con il cantiere aperto sia in occasione delle festività natalizie che durante il Festival. Martedì prossimo è previsto un incontro tra i commercianti della zona e l’Amministrazione per capire come poter trovare un accordo mentre la ditta ‘Silvano’ ha dato la sua disponibilità ad operare in qualsiasi momento.