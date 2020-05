E’ tornato oggi, dopo il periodo di ‘lock down’, il mercato ambulante del mercoledì ad Ospedaletti. L'amministrazione comunale ha accolto le richieste dell'ANVA ponendo le bancarelle a 80cm di distanza l'una dalle altre con la separazione di un telo di plastica.

Dopo il mercato degli ambulanti ospitato in piazza Nassiriya e via XX Settembre, torneranno presto anche gli altri 'mercatini' dei libri, dell'hobbistica e dell'antiquariato in Corso Regina Margherita.