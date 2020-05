Luoghi delle affissioni nel degrado dopo lo stop da Covid-19: a Imperia ci pensa l'Amministrazione, a Sanremo e Taggia? (Foto)

Il Coronavirus ha messo lo stop a qualsiasi attività e, ovviamente, ci vuole anche qualche giorno per poterle riavviare. Ma, purtroppo, le brutture che in questi giorni stanno offrendo i luoghi delle affissioni a Sanremo e Taggia, sono sotto gli occhi di tutti.

Anche gli imprenditori, i commercianti e gli investitori hanno sospeso, nel periodo del ‘lock down’, tutte le pubblicità che riguardano il settore delle affissioni. Ed oggi, tra manifesti strappati stand totalmente arrugginiti ed altro, alla vista risulta un degrado totale.

Ad Imperia l’Amministrazione comunale ha cercato di ovviare, facendo affiggere alcuni manifesti 6 per 3, che ritraggono la città con lo slogan ‘Respiriamo bellezza’, mentre a Sanremo e Taggia la situazione è davvero deprimente. A breve il Comune matuziano installerà il nuovo manifesto di fronte a palazzo Bellevue, quello che solitamente scandisce le varie manifestazioni, ma nel resto della città al momento le zone delle affissioni rimangono in totale abbandono. Dal Comune ci confermano che la gestione delle affissioni non compete a palazzo Bellevue ma ad una società.

Situazione analoga sulla superstrada tra Arma e Taggia, sul muro attiguo al campo comunale ‘Ezio Sclavi’, luogo classico per le affissioni. Sarebbe opportuno, per un decoro delle nostre città mettere mano al più presto alla situazione, evitando un degrado che è sotto gli occhi di tutti. Anche questa è ‘ripartenza’.