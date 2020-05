Da lunedì prossimo riaprono gli uffici di Amaie e Rivieracqua: gli utenti potranno accedere solo su appuntamento

Da lunedì prossimo verranno riaperti gli sportelli al pubblico di Amaie e Rivieracqua, esclusivamente su appuntamento telefonico. La decisione è stata presa per evitare assembramenti all’interno ed all’esterno dell’azienda, che potrebbero provocare possibili contagi da Covid-19.

Sarà possibile prendere appuntamenti per Amaie e Rivieracqua chiamando il numero verde 800331331. Le aziende raccomandano ai clienti di evitare di chiamare per pratiche che si possono eseguire via telefono o mail. Chi invece ha bisogno di presentarsi negli uffici dovrà farlo solo dopo aver preso appuntamento al quale dovrà presenziare in modo puntuale.

All’ingresso degli uffici sarà obbligatorio igienizzare le scarpe sull’apposito tappetino e le mani con il gel a disposizione.