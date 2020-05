Cantieri su Taggia: Longobardi "Entro fine maggio via ai lavori per la nuova viabilità di regione Bruxiae"

“Entro fine maggio partiranno i lavori per la nuova viabilità di regione Bruxiae”.



Lo assicura Espedito Longobardi, assessore ai lavori pubblici di Taggia, parlando dei numerosi cantieri aperti e in questo caso specifico della strada che metterà fine all’isolamento, patito da dicembre, da ben 7 famiglie (ne avevamo parlato qui). “Puntiamo moltissimo su questa opera pubblica - precisa Longobardi - entro la settimana ci sarà l’aggiudicazione e contiamo di chiudere la pratica degli espropri nei prossimi giorni, dando via al cantiere per la fine di maggio. Purtroppo siamo stati rallentati dall’emergenza Covid-19 altrimenti avremmo già iniziato”.



In questa fase 2, il primo cantiere a ripartire sarà quello per il nuovo parcheggio nella ‘buca’ del viale delle Palme ad Arma di Taggia. Dopo lo stop ai lavori dovuto all’emergenza sanitaria, oggi la ditta tornerà all’opera, a distanza di alcuni mesi. Un periodo che ha portato a un inevitabile ritardo, dovuto sia all’autorizzazione nazionale per i cantieri considerati non strategici, sia per l’implementazione delle nuove misure di sicurezza per contrastare e contenere il diffondersi del Coronavirus sui luoghi di lavoro. L’obiettivo è di consegnare l’opera alla cittadinanza al più tardi per la fine dell’anno.

Le prossime settimane saranno cruciali anche per molte altre opere pubbliche rimaste in sospeso. “Nelle prossime settimane procederemo con l’ultimazione di piazza Garibaldi a Taggia, dove verrà realizzato un marciapiede in prossimità della rotonda, un lavoro fatto in amministrazione diretta da parte del Comune. Entro l’estate effettueremo anche un intervento straordinario per sistemare il tetto dell’asilo Corradi. Saranno sistemate alcune perdite che hanno generato infiltrazioni. Interverremo in tempo per il ritorno in aula dei bimbi a settembre” - conferma l'assessore.



“Inoltre, proseguiremo anche con la piantumazione in quelle aree del nostro comune dove abbiamo dovuto abbattere numerosi alberi a rischio caduta, penso ad esempio a via Argine torrente Argentina, via Magellano, zona Borghi Asilo, piazza San Benedetto e via Curlo. Qui alcuni alberi rischiavano lo schianto, così abbiamo proceduto a un affidamento diretto, nonostante ci trovassimo in lockdown. Abbiamo proceduto con l’abbattimento delle piante più a rischio, in quelle vie dove c’era un passaggio di cittadini anche durante la quarantena. - aggiunge - I lavori di sostituzione delle piante eliminate sono in corso e proseguiranno anche nei prossimi giorni. Infine, a questi interventi si aggiungerà anche quello per il posizionamento delle 40 nuove essenze nelle aiuole della Darsena di Arma. Il progetto è già stato approvato e ora vogliamo realizzarlo in tempi brevi”.



“Sono tutti lavori molto importanti, attesi dalla cittadinanza e che dovevano già avere corso: soprattutto quello di regione Bruxiae. L’obiettivo mio e di questa amministrazione è lavorare a testa bassa e portare a termine tutti i cantieri aperti sul nostro territorio” - conclude Longobardi.