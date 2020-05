Non solo a Vallebona... anche a Bussana di Sanremo c'è chi pulisce i pennelli dentro nella fontana storica sul mare

La pratica di pulire i pennelli nelle fontane storiche non è un problema solo a Vallebona ma anche a Bussana di Sanremo come denuncia il nostro lettore L.L.



"Mi collego al vostro articolo inerente l'utilizzo della fontana pubblica di Vallebona utilizzata per la pulizia dei pennelli da parte di privati.Purtroppo anche la storica fontana di via Al mare di Bussana è spesso oggetto di tale utilizzo. Con tutto il rispetto della fontana di Vallebona, quella di Bussana al mare è sicuramente più prestigiosa, perchè più antica e realizzata completamente in due blocchi di pietra, nonostante tutto però, l'utilizzo della pulizia di pennelli da parte di ignoti irresponsabili non cambia. In questo caso non si può di certo dire...paese che vai, usanza che trovi"