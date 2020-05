Sanremo: il Movimento Imprese Italiane torna in piazza, lunedì corteo funebre fino alla sede INPS

Lunedì 25 maggio a Sanremo sarà la 'Notte delle imprese morenti'. Questo il nome dato alla nuova protesta del gruppo Movimento Imprese Italiane con l'intenzione di portare in strada migliaia di attivisti, in un simbolico corteo funebre diretto alla sede INPS della città dei fiori.

Questo movimento è nato durante l'emergenza Covid-19 e oggi conta su Facebook 5mila membri. Si tratta della stessa realtà che poche settimane fa ha organizzato 'Pane e cipolle'.



"Abbiamo da subito cominciato a manifestare il nostro dissenso tramite un gruppo Facebook che cresce a vista d’occhio ormai al di fuori della nostra zona d’origine. - sottolineano Alessio Graglia e Maurizio Pinto, i due fondatori di Movimento Imprese Italiane - La prima attività di protesta è stata realizzata alcune settimane fa a Sanremo, con una distribuzione alimentare alla quale hanno partecipato più di 500 esercenti. Lunedì prossimo, 25 Maggio, alle ore 20 torneremo in strada con un corteo funebre che attraverserà la città per dirigersi alla sede INPS di Sanremo. Attendiamo la partecipazione di migliaia dei nostri membri".



L'annuncio sarà fatto domani in modo ufficiale sulla pagina social del gruppo.