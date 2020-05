Ventimiglia: pratica 'Bevera' in Consiglio lungo chiarimento all'interno di Fratelli d'Italia "Non muta il sostegno al Sindaco"

Fratelli d’Italia, dopo un lungo incontro a cui hanno partecipato: il consigliere Ino Isnardi , il capogruppo Francesco Mauro, l’assessore Gianni Ascheri e il coordinatore regionale Massimiliano Iacobucci all’unanimità ha deciso di incontrare il Sindaco di Ventimiglia, Gaetano Scullino per chiarire a scanso di equivoci, quanto accaduto durante lo scorso consiglio comunale.

“L’incontro – viene evidenziato dal partito di Giorgia Meloni - era relativo esclusivamente alla pratica in discussione in quel momento e, quanto avvenuto, non va a ledere l’impegno preso nella campagna elettorale con la coalizione. Per cui il sostegno al Sindaco e al programma elettorale deve intendersi mai messo in discussione anzi rinnovato con uguale convinzione e impegno da parte nostra”.

Per quanto riguarda la pratica ‘Bevera’ FdI ritiene che, dal punto di vista sociale, la riqualificazione dell’area soprattutto con la ricaduta occupazionale che comporta è importante per la città a cui siamo tutti favorevoli. “Secondo noi – prosegue FdI - le eccezioni sollevate dal consigliere Isnardi, ancorché condivisibili per principio, devono trovare consenso nella maggioranza alla quale chiediamo di esprimere nuovamente un parere e nelle valutazioni degli uffici comunali preposti, che già hanno dato una loro valutazione tecnico-finanziaria basandosi sulla quale l’Amministrazione potrebbe lavorare nella trattativa, per ottenere il massimo vantaggio a favore del comune come richiesto appunto da Isnardi”.

“Rimane comunque il diritto di ogni singolo consigliere – termina il partito - di essere soddisfatto o meno e quindi votare come liberamente la coscienza gli dirà quando la pratica dovesse tornare in consiglio”.