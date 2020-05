Carlo Bagnasco (FI) a ‘2 ciapetti con Federico’ sul caso Ventimiglia: “L’alleanza non è a rischio, ma serve un chiarimento”

“È accaduto un qui-pro-quo con l’Amministrazione Comunale. È per questo che domani (mercoledì) mi incontrerò con il sindaco Gaetano Scullino, perché è giunto il momento di avere un chiarimento politico”. Così Carlo Bagnasco, coordinatore regionale di Forza Italia, commenta a '2 ciapetti con Federico' il caso politico scoppiato in questi giorni a Ventimiglia, dove la maggioranza si è spaccata su una pratica portata in consiglio comunale e poi ritirata.

“E’ una pratica non secondaria, ma molto importante soprattutto per il tessuto commerciale ed economico della città – ha spiegato Bagnasco – I nostri riferimenti hanno voluto fare un approfondimento. E’ stata un’azione condivisa dagli altri partiti: Lega e Fratelli d’Italia. Sulla forma forse c’è stata qualche sbavatura, ma è giusto fermarsi a riflettere sulla pratica".

C’è un rischio di tenuta dell’alleanza? “No, ci mancherebbe altro, c’è però un discorso da fare – risponde il coordinatore regionale di Forza Italia - Quando Scullino dice che è un sindaco civico è vero, ma è pure vero che è stato eletto grazie anche ai partiti. Siamo persone di buonsenso e io farei fatica ad andare contro un sindaco, bravo, dei nostri, e di fronte ad una campagna elettorale regionale. Io sono qui per costruire. Non vogliamo mettere in difficoltà un sindaco, ma lavorare con lui da protagonisti”.

Durante l’intervista si è anche parlato di elezioni regionali, delle liste di Forza Italia, del possibile scontro tra Giovanni Toti e Maurizio Mannoni, e dell’organizzazione del partito.

Guarda il video completo:

