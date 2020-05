Bordighera: l'ex Sindaco Giacomo Pallanca confluisce in Fratelli d'Italia, Iacobucci "Ha sempre dimostrato carattere competenza"

Giacomo Pallanca ex Sindaco di Bordighera aderisce a Fratelli d’Italia. Ne danno l’annuncio il portavoce di FdI della Città delle Palme Alessandro Panetta promotore e sostenitore della operazione e il portavoce Provinciale Fabrizio Cravero.

Panetta commenta in questo modo: “E’ da molto tempo che auspico l’adesione di Pallanca nelle nostre fila, perché è un amministratore di esperienza e capacità, è stato un sindaco tenace e concreto con lui il circolo di Bordighera ha un valore aggiunto nell’interesse della nostra città”.

Cravero: “Fratelli d’Italia in Provincia di Imperia cresce con tante nuove adesioni; la scelta di Giacomo Pallanca di aderire al nostro partito ci onora e testimonia il forte potere attrattivo di FdI, partito concreto e vicino alle istanze dei cittadini. Benvenuto tra noi e buon lavoro”.

Ad accogliere Giacomo Pallanca anche il coordinatore regionale di FDI Massimiliano Iacobucci: “Conosco Giacomo dall’infanzia e ne apprezzo le doti umane e professionali, da Sindaco di Bordighera ha dimostrato carattere e competenza, due elementi che necessiterebbero oggi per risollevare le sorti della nostra meravigliosa città; con noi Giacomo può portare in consiglio comunale le istanze dei bordigotti e le proposte di FdI per lo sviluppo del territorio”.

Gianni Berrino (Assessore regionale al Turismo): “Con Giacomo abbiamo vissuto una campagna elettorale intensa che lo ha visto a capo della nostra coalizione per Bordighera, anche il governatore Toti all’epoca visitò Bordighera per sostenere la sua candidatura, siamo tutti molto felici della sua scelta, benvenuto in Fratelli d’Italia”.