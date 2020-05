Controlli nelle aziende che hanno lavorato al ponte 'Morandi': questa mattina Carabinieri e Finanza alla Docks, tutto in regola (foto)

Si è svolto questa mattina un controllo interforze per le aziende che hanno lavorato al ponte ‘Morandi’ di Genova. Le verifiche sono state eseguite da Carabinieri, Ispettorato del Lavoro e Guardia di Finanza all’interno dei cantieri della Docks Lanterna di Arziglia a Bordighera e in regione Prati a Taggia.

I controlli sono iniziati questa mattina alle 9 ed hanno visto agenti e militari eseguire verifiche sul personale e negli uffici e sono terminati intorno a mezzogiorno. Alla fine tutto è risultato in regola e non è stato elevato nessun verbale.

Si tratta di controlli di routine proprio per le aziende che sono state chiamate a lavorare in deroga, per velocizzare l’intervento e la costruzione del nuovo ponte.