Le voci della ripartenza a Sanremo: il saluto dell’amministrazione ai commercianti “Sia l’inizio di un percorso virtuoso, speriamo che riacquistino fiducia nel futuro” (Video)

I consiglieri comunali Giuseppe Faraldi, Ester Moscato e Simona Moraglia in via Palazzo

Nel giorno della ripartenza anche l’amministrazione comunale ha portato il proprio saluto ai negozianti per la loro riapertura dopo oltre due mesi di lockdown.

I consiglieri comunali Giuseppe Faraldi, Ester Moscato e Simona Moraglia hanno passeggiato per le vie del centro ascoltando le parole di chi ha già riaperto. Tante le richieste molte delle quali, però, riguardano argomenti di competenza governativa e non comunale. Ieri sono stati i negozi del centro ed i bar, oltre a parrucchieri ed estetiste a tirare su la serranda dopo oltre due mesi di attesa, sciogliendo così i primi clienti sempre nel rispetto delle norme vigenti.

Diverso il discorso per i ristoranti. La maggioranza ha preferito ritardare la riapertura e, stando a quanto si apprende, pare che in molti abbiano deciso di riaprire da giovedì. Per il momento i locali stanno lavorando per sistemare gli interni ma, soprattutto le distanze tra i tavolini e quando serve per rispettare le linee guida prescritte dal Governo e dalla Regione.

Non sarà certo una ripartenza facile, viste le restrizioni e, in particolare, bisognerà capire quanto i clienti vogliano sottostare alle stesse, pur di uscire per mangiare 'fuori'. Lo si vedrà solo nel fine settimana visto che i principali locali hanno confermato la volontà di attendere ancora qualche giorno per tirare su la serranda.