Da cuneese: al momento ancora vietati gli spostamenti tra regioni ma 'BotteroSki' riparte in sicurezza, in sconto e in... bici!

I negozi BotteroSki del cunnese hanno riaperto ieri e, anche se i loro sorrisi saranno coperti dalle mascherine, saranno lieti di accogliervi nuovamente e in totale sicurezza. Al momento, come è ovvio, dalla nostra provincia non ci si potrà spostare verso il cuneese per il divieto tra regioni. Ma l'apertura di una serie di negozi come 'Bottero', conosciutissimi ai tanti turisti che, dall'imperiese si spostano nella provincia di basso Piemonte, è un altro sintomo di ripartenza. Bottero ha predisposto tutta una serie di offerte e di interventi nei negozi, per garantire la massima sicurezza a dipendenti e clienti.

Shopping in sicurezza: nei locali è prevista una sanificazione costante. Ci si potrà godere lo shopping in sicurezza grazie a Ozonos, un sistema di ultima generazione di sanificazione e sterilizzazione costante degli ambienti a base di ozono. Nei camerini, inoltre, si usano tappetini monouso.

Sconti speciali per i nostri clienti da lunedì 18 a domenica 24 maggio: ecco tutti gli sconti pensati per i clienti dal 18 al 24 maggio:

-20% dal prezzo di listino su tutte le nuove collezioni di abbigliamento, calzature, accessori e caschi dei reparti montagna, ciclismo e tempo libero uomo, donna e bambino;

-50% dal prezzo di listino su tutti i nuovi campionari e su migliaia di articoli estivi scelti per i clienti, presso il megastore di Borgo;

-70% dal prezzo di listino su migliaia di pezzi scelti per i clienti e -50% su tutti i nuovi campionari presso l’outlet di Vernante.

A tutto bike con il buono mobilità di 500 euro: ci si potrà far consigliare dai nostri tecnici per scegliere tra l’ampia gamma di bici elettriche o muscolari che si potrà acquistare usufruendo degli incentivi fino a 500 euro previsti nel Decreto Rilancio.

Specializzati in mascherine: per non rinunciare alla sicurezza si potranno scegliere le mascherine 'Energiapura', le uniche lavabili certificate ad uso medico. Si trovano in tutti i punti vendita e on-line.

Torna a fare sport: si potrà scegliere il comfort delle mascherine Uyn e Mirage realizzate in tessuti tecnici. Ma soprattutto non verranno trascurati i più piccoli. Per loro selezionate mascherine a più strati filtranti, idrorepellenti e colorate ad uso civile.

Finanziamenti a tasso zero fino al 31 maggio: al Megastore di Borgo si potrà scegliere il finanziamento Findomestic sugli acquisti a tasso zero ma solo fino al 31 maggio.

Servizio take away, il tuo shopping in video chiamata: un nuovo servizio si aggiunge a quelli già offerti da Bottero Ski. Si potrà prenotare una video chiamata con WhatsApp e un assistente mostrerà e consiglierà i tuoi acquisti. Si potrà poi ritirare poi il pacco in auto. Ecco tutti i riferimenti WhatsApp: Vernante (3892350910), Borgo San Dalmazzo (3887885011) e Limone (3287512481).

Per maggiori informazioni si consultare il sito internet (http://www.botteroskiblog.com/) o la pagina Facebook (https://www.facebook.com/botteroski/)