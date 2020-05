Sanremo: troppo gente in giro senza mascherina, la preoccupazione di un lettore

"Mi sa che ritorneremo come prima visto la mancanza quasi totale di osservazione delle linee guida del Governo...

Sono passato questa mattina da Sanremo e ho visto moltissimi senza mascherine, o sciarpe al posto di queste ultime, non solo giovani ma di persone di tutte le età… possibile che non capiscano non si può fare così? Perchè non si vede nessuno in giro preposto a redarguire queste persone? Perché il Sindaco di Sanremo non fa come quelli di Bordighera ed Ospedaletti che obbligano ad usare sempre le mascherine per la strada?

Michele".