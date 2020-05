Sanremo: zona Verezzo i cani King e Marta sono stati trovati, i ringraziamenti della loro famiglia

I cagnolini King e Marta smarriti a Sanremo in zona Verezzo San Donato sono stati trovati nel bosco in buone condizioni. Fabio, e la propria famiglia, ringraziano i mezzi di informazione online, per aver divulgato la notizia con tempismo ed i social con i propri utenti che hanno condiviso il post. Ringraziano altresì Katia, Carlo,e Silvia, ed il cane Dora, che li hanno aiutati mano ricerche.