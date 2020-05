Lea è una dolce cagnolina di circa 9 anni. E' estremamente affettuosa, giocherellona e non tira al guinzaglio. Ama stare in compagnia e ricevere coccole! Amanti delle taglie piccole cosa aspettate a venire a conoscerla?? Lea si trova al canile ‘’ Gli Ulivi’’ di Chiusavecchia (Imperia) e non vede l’ora di riempirvi di bacini! Per ulteriori informazioni potete rivolgervi a Simonetta +39 347 741 5547